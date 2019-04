Crime de estupro, seguido de suicídio terá investigação concluída após laudo

O caso sobre o guarda municipal Fred Brandão dos Reis, 38 anos, que cometeu suicídio no último sábado (20), e supostamente teria estuprado uma criança de 12 anos, ainda não está esclarecido pela investigação, já que os laudos devem sair em 30 dias.

Em conversa com o JD1 Notícias, a delegada Marília de Brito, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e o Adolescente (Depca), disse que no momento a investigação aguarda laudos e que não existe novidades referentes a situação.

O inquérito policial foi instaurado na terça-feira (23), pois, existem fortes indícios de que o crime de estupro de vulnerável possa ter ocorrido, minutos antes do guarda tirar a própria vida. A criança deve passar por exames.

O caso

Fred teria usado a arma da corporação para cometer o suicídio no sábado (20). Informações constam que ele teria acordado de madrugada por volta das 5h, acordado a enteada que dormia em um dos cômodos da casa e cometido o estupro, a ameaçando com a arma de fogo. Depois do ato, o guarda teria mandado a garota sair do local, onde cometeu o suicídio. A mãe da menina dormia no quarto do casal, quando o fato ocorreu.

Em contato com a assessoria de comunicação da Guarda Municipal de Campo Grande, foi dito que não haveria pronunciamento sobre o caso.

O presidente do Sindicato dos Guardas Municipais, Hudson Bonfim, disse que o pronunciamento seria feito depois do resultado dos laudos periciais.

Deixe seu Comentário

Leia Também