Homem de 58 anos é preso acusado de estupro, em Paranhos

Após ser acusado de estupro e ter prisão decretada, Terêncio Ferreira de Lima, 58 anos, foi localizado no assentamento São José do Jatobá em Paranhos.

De acordo com informações do site A Gazeta News, o caso foi coordenado pelo delegado titular da delegacia do município, Edgard Punsky. O suspeito já estava sendo investigado há um tempo.

Conforme o delegado, as investigações apuraram que Terêncio oferecia dinheiro a menores em troca de favores sexuais. Pelo menos dois adolescentes, uma menina de 14 anos e um menino de 13 anos, teriam sido vítimas do acusado.

Por conta das evidências levantadas durante investigação, Terêncio deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável. Ele já tem passagem pelo crime de violência doméstica.

