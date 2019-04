Acusado de assassinar major é preso em Bonito

Saiba Mais Polícia Major aposentado é executado em Bonito

Bruno da Rocha, 31 anos, foi preso suspeito pelo assassinato do major do Exército, Paulo Settervall, 57 anos, na cidade de Bonito. O crime ocorreu na noite de domingo (14), em frente ao um hotel onde a vítima estava hospedada passando férias com a família.

De acordo com informações do delegado Gustavo Henriques Barros, responsável pelo caso, o suspeito foi preso por volta das 3h da madrugada desta terça-feira (16) escondido em um bairro da cidade.

Bruno será ouvido e na tarde de hoje o delegado irá falar sobre o caso em uma coletiva de imprensa em Campo Grande.

O caso

Paulo Setterval estaria fumando em frente ao hotel no centro de Bonito, quando o suspeito teria passado e pedido um cigarro. O militar teria negado e nisso foi atingido com uma facada na região do tórax.

Funcionários do hotel acionaram o socorro e a Polícia Militar, mas, a vítima morreu no local. Testemunhas repassaram características do suspeito que foi identificado. A polícia foi até a residência do mesmo e encontrou peças de roupas queimadas, ele teria pedido ajuda a conhecidos para fugir da cidade.

Com o cerco policial, o suspeito acabou preso em uma casa abandonada.

