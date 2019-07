Grupo de voluntários arrecada 10 mil peças de roupa para doação

Com o objetivo de ajudar o próximo aquecendo o corpo e o coração de pessoas necessitadas, o Grupo Obstinados em Sorrisos (GOES) surgiu da união de voluntários com este interesse comum.

Com pouco mais de 30 dias, os mais de 230 voluntários se desafiaram a arrecadar 1 mil peças de roupas e agasalhos. E foi aí que a mágica aconteceu.

A aceitação e a credibilidade do GOES com as pessoas foi tão legal, que foram pelo menos 10 mil peças arrecadas entre agasalhos, roupas em geral, sapatos e cobertores.

Além dos voluntários do grupo, 18 empresas colocaram caixas para arrecadação onde a população podia deixar sua contribuição de roupas, cobertores e doações em geral.

São elas: Radio Hora 92.3 FM, Corpo de Bombeiros- Comando Geral, Casas Bahia, Ri Happy, universidade UNIDERP, universidade UNICESUMAR, Óticas Diniz, salão de beleza Beauty Hair, Ordem dos Advogados de MS, escola Montessori , OAB Cijus, TV educativa, Sublime espaço de beleza, Inovar cosméticos, rádio DIFUSORA, Central de Atendimento ao Cidadão, Inspetor Sodré e Cruz Vermelha.

As roupas serão entregues no próximo dia 13 de julho, a partir das 13h, para famílias carentes do bairro Jardim Paulo Coelho Machado e redondezas, que foram cadastradas em trabalho de formiguinha dos voluntários.

E o grupo não para, no dia 8 de julho inicia uma nova campanha para arrecadação de alimentos não perecíveis, que virarão cestas básicas para serem distribuídas.

Para participar do grupo e das ações, é muito fácil, basta seguir nas redes sociais como o Instagram e entrar no grupo através do link do WhatsApp.

