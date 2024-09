Ossada humana é encontrada ao lado de arma no Tarumã

Uma ossada humana foi encontrada nos fundos do Bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande, durante a tarde de segunda-feira (9).

Conforme o boletim de ocorrência, o funcionário de uma empresa estava fazendo a manutenção da cerca, que isola a área, quando encontrou a ossada e acionou as autoridades.

Equipes da 6° Delegacia de Polícia Civil foram até o local, junto com as equipes da Perícia Técnica, contatando os fatos. Na área, junto com os ossos, os peritos encontraram uma arma.

O crânio da ossada possui ainda uma perfuração. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio.

