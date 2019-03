Ossada humana é encontrada em fazenda

Trabalhadores encontraram uma ossada humana na segunda-feira (26), em uma fazenda, às margens da MS-480, entre Batayporã e Anaurilândia.

De acordo com informações do site Nova News, a ossada estava em meio ao pasto e, ao lado, tinha uma bolsa com alguns papeis. Segundo a Polícia Civil, não havia nenhum documento dentro da bolsa que ajudasse na identificação.

Uma equipe do núcleo de perícias da Polícia Civil realizou os levantamentos, removeram os restos mortais e os encaminharam para o Instituto Médico Legal de Nova Andradina. Pelos levantamentos iniciais, a ossada seria de uma pessoa de aproximadamente 60 anos.

O caso será investigado.

