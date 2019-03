Trabalhadores encontram corpo no rio Anhanduí

Da redação com informações do site Nova News

Trabalhadores de uma propriedade rural encontraram na manhã desta segunda-feira (25), o corpo de um homem ainda ao identificado, enroscado em alguns galhos do Rio Anhanduí, em Nova Andradina.

De acordo com o site Nova News, o local fica a cerca de 15 quilômetros da BR-262, na fazenda Arraiá do Sul. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e outra da Polícia Civil estão no local para identificar o cadáver, os motivos da morte e encaminhá-lo para o Instituto Médico Legal.

