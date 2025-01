Padrasto de homem encontrado morto em córrego sobrevive a mal súbito

Antônio Medina, de 59 anos, padrasto do homem encontrado morto na tarde desta sexta-feira (3) no Córrego Lagoa, no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande, sofreu um mal súbito durante conversa com a imprensa e sobreviveu após mais de 30 minutos de manobras de reanimação.

Medina estava no local após tomar conhecimento da morte de seu enteado, e poucos momentos antes de passar mal, estava conversando com a imprensa sobre Henrique.

No momento em que caiu no chão, o homem recebeu atendimento imediato do Corpo de Bombeiros, que estava no local devido a ocorrência do achado do corpo no córrego e já deu início às manobras de reanimação.

Ele chegou a ser intubado ainda no local, e após mais de 30 minutos de reanimação, voltou a ter ritmo cardíaco próprio e foi resgatado por uma Unidade de Resgate e Serviço Avançado (URSA), que foi acionada para prestar atendimento à vítima.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também