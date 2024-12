Pai é preso por agredir e arremessar filho de 3 anos no chão no Danúbio Azul

Jovem, de 21 anos, foi preso em flagrante durante a tarde desta segunda-feira (30), logo após agredir o próprio filho, de 3 anos, e o arremessá-lo contra o chão, provocando uma lesão no nariz da vítima. O fato aconteceu no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias, apontam que a criança sofreu uma lesão nas cavidades nasais e apresentava hematoma no nariz, encaminhada para atendimento médico no CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia.

Conforme detalhes do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para tratar sobre uma possível violência doméstica e ao chegar no local, a avó da criança relatou que o suspeito estava causando problemas na residência, pois sempre incomodava a todos e proferia xingamentos, sendo que ameaçava agredir todos da família.

Durante a tarde desta segunda-feira, o suspeito agrediu o próprio filho na frente da testemunha e o arremessou no chão, fazendo com a criança batesse o nariz. Os militares chegaram pelo local e realizaram a prisão em flagrante do jovem pela agressão contra a criança.

A criança deverá ser ouvida em outra oportunidade em depoimento especial na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente). A avó da vítima relatou que não precisaria de medida protetiva para o neto, pois o agressor iria se mudar para a casa da namorada.

O caso foi registrado como lesão corporal praticada contra ascendente, descendente.

