Para alegrar o Natal de crianças carentes, governo lança a campanha 'Caixa Encantada'

O governo de Mato Grosso do Sul lançou a campanha ‘Caixa Encantada - Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!’, durante os shows do MS ao Vivo que foram realizados ontem (13), no Parque das Nações indígenas. Nesta segunda-feira (14), a madrinha da campanha e primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, concedeu uma coletiva de imprensa para falar sobre as doações. A arrecadação será feita até o dia 29 de novembro.

“O Natal é um momento de confraternização, então pensamos em fazer pelas crianças. Quem não gosta de ganhar um brinquedo? Pensando nisso, resolvemos fazer a arrecadação para ajudar aqueles pais que não conseguem comprar um brinquedo para seu filho”, disse Mônica.

Começando 69 dias antes do natal, as doações serão entregues as entidades que ajudam as comunidades mais carentes para que seja distribuído às crianças. Para receber as contribuições, as entidades deverão responder um formulário de cadastro.

Presente na coletiva, o presidente da Associação de Moradores do bairro Dom Antônio Barbosa, Rubens Onório Alcantara, agradeceu a iniciativa em nome de todas as lideranças que serão beneficias.

“Em nome de todos que não estão presentes, a gente demonstra gratidão. O brinquedo alegra a criança, não tem classe social. Quando a gurizada que se junta é uma festa. Alegra os pais que veem seus filhos felizes, as crianças que estão brincando. Isso vai trazer alegria para muitas famílias”, comentou Rubens.

A estimativa é que as entregas passem a ser feitas a partir da primeira semana de dezembro. Para isso, as caixas encantadas estarão espalhadas em órgãos públicos estaduais até o dia 29 de novembro. Posteriormente, serão recolhidas para que os brinquedos sejam separados e embalados.

