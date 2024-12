Perdidamente apaixonado, varão tenta beijar irmã da igreja a força no Noroeste

Um homem, identificado apenas como Antônio, tentou beijar a força uma ‘irmã’ da igreja que frequenta na região do Jardim Noroeste, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a quinta-feira (19).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima, de 34 anos, contou que no dia 3 de dezembro recebeu uma ligação estranha do ‘varão’, falando que precisava falar pessoalmente com ela. No entanto, ele não conseguiu ir até o local.

Já durante a quinta, ele foi até o imóvel da mulher. O homem então contou que há algum tempo vem tendo sonhos com a vítima, pois está apaixonado por ela. Aproveitando que a jovem estava sozinha em casa, ele pediu um copo d’água para conseguir entrar na residência, momento que tentou agarrá-la pelo braço e beijá-la.

Por sorte, apesar do susto, ela conseguiu se desvencilhar. A mulher então explicou para o autor que não tem interesse nele, fazendo-o fugir correndo do local.

Para as autoridades, a vítima contou que conhece o homem apenas da igreja, que frequentam juntos. Diante da situação, o caso foi registrado como importunação sexual, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também