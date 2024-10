Pescador morre ao tentar tirar peixe da água, cair e se afogar no Rio Aquidauana

O pescador, Valdemir do Carmo Américo, de 63 anos, morreu ao cair no Rio Aquidauana e se afogar durante a manhã desta terça-feira (15), na região do Itaju Eco Hotel, a 20 km do centro de Aquidauana.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, a vítima estava pescando com o pai, de 95 anos, e um amigo, de 65 anos. Ao fisgar um peixe e tentar tirá-lo da água, Valdemir acabou se desequilibrando.

Ao cair o pescador bateu com a cabeça no barco, que virou por conta do movimento brusco. As duas testemunhas conseguiram resgatar Valdemir, mas ele já estava sem vida. Os demais ocupantes da embarcação não sofreram ferimentos.

A perícia científica e a Polícia Civil foram acionadas para fazer os levantamentos iniciais sobre o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também