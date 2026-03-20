PF assume papel inédito na segurança da COP15 e reforça planejamento na Capital

A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira (20) uma reunião de alinhamento em Campo Grande para definir estratégias de atuação durante a COP15, conferência internacional que será realizada na Capital na próxima semana.

O encontro reuniu o efetivo responsável pela segurança do evento, com foco na definição de protocolos operacionais, integração das equipes e reforço das medidas de proteção para autoridades e delegações estrangeiras. A conferência ocorre entre os dias 23 e 29 de março e deve reunir representantes de diversos países.

Pela primeira vez, a Polícia Federal ficará responsável pela segurança da chamada “Blue Zone”, área interna do evento tradicionalmente sob controle das Nações Unidas, assumindo atuação ampliada em todas as áreas sensíveis da conferência.

Durante a reunião, foram detalhados procedimentos de acesso, monitoramento de pontos estratégicos, resposta a incidentes e atuação integrada com outros órgãos de segurança. O planejamento também prevê a atuação de brigadistas especializados para situações de emergência, incluindo evacuação.

Segundo a PF, a operação busca garantir um ambiente seguro e estável durante o evento internacional, reforçando a capacidade do país na realização de grandes operações de segurança.

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