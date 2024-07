PF mira em empresa após carro ser encontrado com 500kg de droga em Ponta Porã

A Polícia Federal deflagrou mais uma parte da Operação Dado Negado, em uma empresa de locação de veículos sediada na cidade de Salvador, na Bahia, durante a manhã desta terça-feira (16). As ações começaram após um carro, alugado pela empresa, ser apreendido com cerca de 500 kg de drogas no município de Ponta Porã em junho deste ano.

Conforme as informações policiais, a operação tem o objetivo buscar e apreender documentos e informações solicitadas pela Polícia Federal em momentos anteriores, mas que não foram entregues pelos representantes legais da empresa, no prazo estipulado pela autoridade policial.

Os documentos e informações são referentes a suposto locatário de um veículo de propriedade da empresa aprendido com cerca de 500 kg de drogas no município de Ponta Porã em junho deste ano.

Diante da omissão na entrega das informações, foi representado ao Poder Judiciário Federal pela busca e apreensão no local, sendo deferido pelo juízo da 1ª Vara Federal de Ponta Porã.

Os funcionários da pessoa jurídica responsáveis pelos dados, documentos e informações não prestados responderão pelos crimes de desobediência, embaraçar investigações sobre organizações criminosas e negar dados requisitos pela autoridade policial, sem prejuízo de outras sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis pela sonegação das informações.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também