PF deflagra operação 'Churrascada' contra venda de sentenças no TJSP

A Polícia Federal (PF) realiza nesta quinta-feira (20) uma operação contra a venda de sentenças no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). A operação, batizada de "Churrascada", conta com o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão.

De acordo com as investigações, um desembargador da área criminal recebia dinheiro para dar sentenças favoráveis aos corruptores. Os suspeitos se referiam aos plantões do magistrado de dia como "churrasco", daí o nome da operação.

A operação é um desdobramento da Operação Contágio, lançada em 2021 pela PF, que investiga o desvio de verbas públicas na área da saúde. A nova fase da operação está sendo tramitada no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A PF não divulgou ainda os nomes dos investigados nem detalhes das sentenças que teriam sido compradas. Mais de 80 policiais federais estão trabalhando na operação.

