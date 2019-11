PF deflagra operação para desarticular três organizações criminosas

A Polícia Federal deflagrou na quarta-feira (13) a Operação Highlander, para desarticular três organizações criminosas que, de forma associada, atuavam no tráfico internacional de drogas e de armas. Mais de 100 policiais federais cumprem 23 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Os mandados de prisão preventiva ocorrem nas cidades de Bonito (MS), São José do Norte (RS) e Chuí (RS). Os mandados de busca e apreensão são em São José do Norte, Rio Grande (RS), Chuí, Porto Xavier (RS), Camboriú (SC), Bonito e Ponta Porã (MS).

A Operação Highlander iniciou em março de 2019, quando duas pessoas foram presas pela Brigada Militar em Rio Grande ao trazerem um fuzil do Uruguai. No decorrer da investigação, a Polícia Federal identificou que o fuzil era parte do pagamento pela remessa de cocaína para o país vizinho, efetuada por uma organização criminosa sediada na cidade de São José do Norte. O grupo criminoso possuía ligação com traficantes estabelecidos em Bonito (MS), de onde era enviada droga proveniente da Bolívia para o Rio Grande do Sul, para ser distribuída em cidades da zona sul do estado e no Uruguai.

Para estabelecer o domínio na região, a organização criminosa investigada ostentava armas de grosso calibre em vídeos compartilhados em redes sociais e ameaçava moradores de São José do Norte que viessem a alugar imóveis sem informar e consultar antecipadamente a quadrilha. Os crimes investigados são tráfico internacional de drogas, tráfico de armas e organização criminosa.

O nome da operação está relacionado ao apelido de um dos líderes da organização criminosa de São José do Norte, que faz referência ao guerreiro imortal do norte da Escócia, personagem de filmes e séries.

