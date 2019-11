PF deflagra Operação Sodalitia contra fraudes no Bolsa Família

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (12) a Operação Sodalitia, que investiga suspeitas de fraudes no recebimento do Bolsa Família. Dentre as irregularidades, está o não preenchimento dos requisitos necessários para ter direito ao benefício do Governo Federal, devido à falta de fiscalização da situação socioeconômica dos requerentes, que deveria ser feita a contento pela Prefeitura de Ladário/MS.

Durante as investigações, foram coletados indícios de que o benefício teria sido concedido a qualquer pessoa que declarasse, por conta própria, preencher os requisitos do programa. Não havia verificação da veracidade das informações prestadas e também não teriam sido realizadas devidamente as inspeções posteriores nas residências, através de visitas e entrevistas por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social junto aos beneficiários do programa.

Tal situação teria permitido que o benefício fosse concedido e continuado o pagamento para pessoas que, na realidade, não teriam direito ao Bolsa Família, o qual é destinado exclusivamente a famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Durante a operação, nesta terça estão sendo cumpridos três Mandados de Busca e Apreensão, emitidos pelo Juízo da Vara Federal de Corumbá/MS, na Secretaria Municipal de Assistência Social, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAs), de Ladário/MS.

É importante ressaltar que a ação da Polícia Federal na data de hoje não acarretará na suspensão do Bolsa Família ou de qualquer benefício ou serviço prestado por Ladário. A deflagração da Operação conta com um efetivo de aproximadamente 30 Policiais Federais, sendo que a Polícia Federal salienta que a presente nota não antecipa atribuição de autoria ou culpa, cuja avaliação definitiva somente poderá ser proferida pelo Poder Judiciário, por meio de sentença.

O nome da operação remete aos primórdios da assistência social no mundo, quando, na Roma Antiga, havia os SODALITIA, que eram espécies de associações (collegia) que cuidavam da assistência dos idosos, doentes e pobres.

