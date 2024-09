PF prendeu três pessoas em MS durante operação contra abuso sexual infantojuvenil

Saiba Mais Polícia Polícia Federal deflagra operação nacional contra o abuso sexual infantojuvenil

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (25), em todas as Unidades da Federação, a Operação Terabyte, contra o abuso sexual infantojuvenil, que terminou com 60 presos, três desses em Mato Grosso do Sul.

Foram cumpridos, simultaneamente, 141 mandados de busca e apreensão, sob a orientação da Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil da Polícia Federal.

Durante a operação, que tem como foco a identificação e prisão de abusadores sexuais de crianças e adolescentes, os policiais prenderam pessoas em 24 unidades da federação. São Paulo foi o com mais presos, totalizando nove.

Confira os números para cada unidade federativa.

- SP: 9

- DF: 5

- SC: 5

- RJ: 4

- RS: 4

- CE: 3

- MS: 3

- PA: 3

- PE: 3

- AL: 2

- ES: 2

- PR: 2

- RN: 2

- RO: 2

- RR: 2

- AC: 1

- AP: 1

- BA: 1

- GO: 1

- MA: 1

- MG: 1

- MT: 1

- PI: 1

- SE: 1

