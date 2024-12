'Pica-pau' mata desafeto a tiros em Angélica

Homem, identificado como Jonathan Alexandre dos Santos, de 35 anos, vulgo “Zulu”, foi assassinado a tiros durante a madrugada deste domingo (1°), na Rua Garça, no bairro Mutum, na cidade de Angélica. o autor Wesley da Silva Coleti, vulgo “Pica-pau”, fugiu do local pouco após cometer o crime.

Conforme as informações policiais, uma testemunha contou que ‘Pica-pau’ usou uma arma cromada para disparar contra ela. No entanto, não sabia qual a motivação do assassinato de Zulu.

A vítima foi encontrada em um dos cômodos do imóvel, já sem vida, com ferimentos de arma de fogo na região da cabeça e das costas.

As equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

