Pintor é socorrido em estado grave após levar choque enquanto trabalhava em Inocência

Um pintor, de 27 anos, precisou ser socorrido as pressas depois de encostar na rede de alta tesão enquanto trabalhava e levar um choque. Ele foi resgatado por policiais militares. O caso aconteceu durante a tarde de segunda-feira (30), na cidade de Inocência.

Conforme as informações iniciais, uma equipe da Polícia Militar ao saber do ocorrido correu para dentro do prédio. Ao tocarem no rapaz, eles teriam percebido a presença de eletricidade e para evitar danos cortaram as roupas da vítima.

Enquanto os policiais estavam realizando os primeiros socorros, uma unidade de resgate chegou ao local, realizando o salvamento do rapaz. Ele precisou ser içado de uma altura de 8 metros, pela parte externa do prédio.

O trabalhador teve ferimentos e queimadas de terceiro grau em várias partes do corpo, incluindo pescoço, braço, tórax e perna. Segundo o site Interativo MS, por conta de seu estado de saúde, ele precisaria ser transferido para Campo Grande.

