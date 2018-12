Pistoleiros executam jovem com tiros de fuzil

Cleiton Gustavo Valdez Marinez, 21 anos, morreu com mais de 20 tiros de fuzil cal.762 na noite de quarta-feira (26) em Ponta Porã. Os pistoleiros se passaram por policiais e estavam usando coletes a prova de bala e capuz.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na residência localizada no bairro Jardim Altos da Glória junto ao seu cunhado, quando de repente os homens entraram atirando. Cleiton foi atingido por diversos disparos e morreu na hora.

Testemunhas informaram que os homens chegaram em um veículo vermelho e após acertar a vítima fugiram tomando rumo ignorado.

O jovem foi atingido por mais de 20 tiros de fuzil calibre 762, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No quintal, peritos encontraram 11 cartuchos deflagrados e quatro partes de projéteis.

Peritos recolheram do local, 11 cartuchos deflagrados e quatro partes de projéteis, um celular da marca sansug e carteira com documentos pessoais.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil da cidade e a polícia investiga o caso.

