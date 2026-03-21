Menu
Menu Busca sÃ¡bado, 21 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
PolÃ­cia

Pitbull escapa de casa e ataca cachorro no Coophavila II

O doguinho foi socorrido em estado grave pelo tutor

21 marÃ§o 2026 - 09h31Brenda Assis
Imagem ilustrativa | Cão da raça pitbullImagem ilustrativa | CÃ£o da raÃ§a pitbull   (ReproduÃ§Ã£o)

Um cachorro da raça pitbull fugiu de casa e atacou outro animal durante a noite desta sexta-feira (20), no bairro Coophavila II, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a denúncia de que um cão da raça pitbull estaria solto em via pública e teria atacado outro animal doméstico.

No local, o tutor do animal atacado relatou que seu cão, de raça não definida, sofreu ferimentos graves na região do pescoço após ser atacado. Segundo ele, o animal foi arrastado durante o ataque e fugiu em seguida, não sendo localizado. Devido à gravidade das lesões, a vítima acredita que o cão possa ter morrido.

Ainda conforme o relato, o tutor do pitbull teria comparecido ao local após o ocorrido, recolhido o animal e retornado para casa, situada na Rua dos Arquipélagos.

Os policiais então foram até o endereço informado e fizeram contato com o responsável pelo cão. Ele afirmou que o animal escapou quando sua sogra chegou à residência e não conseguiu contê-lo.

Disse ainda que, ao ser avisado, saiu à procura do pitbull e conseguiu localizá-lo, colocando uma corrente e levando-o de volta para casa. O tutor afirmou que não havia percebido, naquele momento, qualquer outro animal ferido ou morto, tomando conhecimento do ataque apenas com a chegada da polícia.

Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Homem é morto a tiros na casa do amigo em Pedro Gomes
PolÃ­cia
Homem Ã© morto a tiros na casa do amigo em Pedro Gomes
O acidente aconteceu na noite de ontem
PolÃ­cia
Mulher morre ao ser atropelada entre Dourados e Ponta PorÃ£
A vítima foi achada sem vida nesta sexta-feira
PolÃ­cia
Homem Ã© brutalmente assassinado em Coxim
O acidente aconteceu na noite de ontem
PolÃ­cia
Trabalhador morre ao ser atropelado por caminhonete na MS-112, em InocÃªncia
Homem é ferido com golpe de garrafa após discussão no Aero Rancho, em Campo Grande
PolÃ­cia
Homem Ã© ferido com golpe de garrafa apÃ³s discussÃ£o no Aero Rancho, em Campo Grande
Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Homem de 38 anos estupra e engravida menina de 11 anos
Vítima foi levada ao CRS Coophavila
PolÃ­cia
BebÃª morre apÃ³s quadro respiratÃ³rio e suspeita de broncoaspiraÃ§Ã£o em Campo Grande
O pequeno se afogou durante uma distração
PolÃ­cia
CrianÃ§a de 2 anos morre apÃ³s passar 13 dias internada por afogamento em Dourados
Luiz Fernando Celias, diretor Administrativo na Hospital Proncor
SaÃºde
JD1TV: Gestor destaca atendimento do Proncor com novos serviÃ§os ambulatoriais
Ilustrativa
PolÃ­cia
Bandidos invadem chÃ¡cara e furtam 25kg de mandioca no Noroeste

Mais Lidas

Caso aconteceu em uma escola municipal da cidade
PolÃ­cia
'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos Ã© descoberto em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/3/2026
Comportamento
HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 19/3/2026
Abadio morreu em dezembro do ano passado
PolÃ­cia
PolÃ­cia Civil captura homem por latrocÃ­nio brutal de idoso no Jardim Colibri
Alex Choco marcou três gols na partida
Esportes
Em jogo com trÃªs expulsÃµes, Bataguassu goleia Naviraiense e vai Ã  final do Estadual