Pitbull escapa de casa e ataca cachorro no Coophavila II

Um cachorro da raça pitbull fugiu de casa e atacou outro animal durante a noite desta sexta-feira (20), no bairro Coophavila II, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a denúncia de que um cão da raça pitbull estaria solto em via pública e teria atacado outro animal doméstico.

No local, o tutor do animal atacado relatou que seu cão, de raça não definida, sofreu ferimentos graves na região do pescoço após ser atacado. Segundo ele, o animal foi arrastado durante o ataque e fugiu em seguida, não sendo localizado. Devido à gravidade das lesões, a vítima acredita que o cão possa ter morrido.

Ainda conforme o relato, o tutor do pitbull teria comparecido ao local após o ocorrido, recolhido o animal e retornado para casa, situada na Rua dos Arquipélagos.

Os policiais então foram até o endereço informado e fizeram contato com o responsável pelo cão. Ele afirmou que o animal escapou quando sua sogra chegou à residência e não conseguiu contê-lo.

Disse ainda que, ao ser avisado, saiu à procura do pitbull e conseguiu localizá-lo, colocando uma corrente e levando-o de volta para casa. O tutor afirmou que não havia percebido, naquele momento, qualquer outro animal ferido ou morto, tomando conhecimento do ataque apenas com a chegada da polícia.

Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

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