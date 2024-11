PM encontra 'recado' para pichadora do 8 de janeiro na casa de homem-bomba do STF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi nesta quinta-feira (14) até a casa alugada por Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, o homem-bomba que se explodiu após atacar com explosivos o Supremo Tribunal Federal (STF), em Ceilândia, a 30 km do centro da Capital Federal.

Segundo Raphael Van Der Broocke, porta-voz da PMDF, foram encontrados artefatos explosivos, do mesmo tipo utilizado no ataque ao STF, na casa dele. O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, detalhou que uma gaveta nesse imóvel gerou uma "explosão gravíssima" ao ser aberta por um robô antibombas da corporação.

Em um espelho no banheiro está escrito, com batom, o nome de Débora Rodrigues, mulher que pichou a estátua da Justiça durante os ataques do dia 8 de janeiro de 2023, junto de uma mensagem direcionada a ela.

"Por favor, não desperdice batom! Isso é para deixar as mulheres bonitas. Estátua de merda se usa TNT", diz a mensagem.

Em imagens divulgadas por veículos de comunicação, é possível ver móveis quebrados, como uma mesa e armários, além de um fogão danificado e uma maleta que, aparentemente, guardava um explosivo. Parte do forro do teto havia desabado.

A PF instaurou inquérito para apurar as duas explosões, e o caso é investigado como ato terrorista.

