Polícia deve investigar se houve falha em bicicleta elétrica em morte de mulher

A morte de Katia Silene Gonçalves da Silva, de 43 anos, na manhã desta terça-feira (6), na Avenida Ernesto Geisel, deverá passar por uma investigação mais aprofundada para saber se houve uma falha na bicicleta elétrica que ela conduzia.

Segundo informações que foram apuradas pelo JD1 Notícias no local, uma das rodas do veículo teria travado, fazendo com que vítima fosse arremessada contra o asfalto e batendo a cabeça no meio-fio, o que causou uma lesão grave na cabeça.

"Nós vamos agora trabalhar para apurar se houve algum tipo de falha no equipamento. O que a gente percebeu ali é que uma peça da roda estava solta, não sabemos dizer ainda se foi por conta do impacto ou se essa peça se soltou pouco antes dela se acidentar", disse o delegado Felipe Álvarez Madeira.

Delegado Felipe Álvarez Madeira, da Depac Cepol, explicou como aconteceu o acidente. (Foto: Adriano Miguel)

O delegado plantonista da Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) frisou que havia uma testemunha que presenciou o acidente e descartou qualquer hipótese de que um segundo veículo possa ter colaborado para o acidente.

A vítima utilizava um capacete, mas que quebrou devido à força do impacto.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e chegou a prestar atendimento para a mulher, mas após 40 minutos de reanimação, a vítima não resistiu e seu óbito foi constatado.

