Polícia

Polícia Federal volta confrontar tráfico e prende traficante em Corumbá

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Corumbá e Miranda

16 dezembro 2025 - 13h23Luiz Vinicius
Mandados foram cumpridos em CorumbáMandados foram cumpridos em Corumbá   (Divulgação/PF)

Traficante, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Federal durante a 'Operação Duplicis', que volta a combater o tráfico de cocaína em Mato Grosso do Sul, na manhã desta terça-feira, dia 16.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Corumbá e Miranda, resultando na prisão em flagrante de um investigado.

A investigação teve início com a prisão em flagrante de um indivíduo que transportava cocaína em um ônibus na BR-262, que seguia de Corumbá para Campo Grande. A droga seria distribuída em Miranda. O aprofundamento das apurações permitiu a identificação de outros suspeitos envolvidos no esquema criminoso.

Durante a deflagração da operação, um dos investigados foi preso em flagrante por armazenar tabletes de cocaína em sua residência. Os mandados de busca e apreensão visam robustecer as provas já obtidas e identificar eventuais fornecedores do entorpecente.

Os materiais apreendidos serão periciados e analisados pela Polícia Federal. 

