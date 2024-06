Polícia identifica assassino de homem morto a tiros na Moreninha

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Homem é morto a tiros após briga na Moreninha

Foi identificado como Alessandro da Anunciação o homem que assassinou Antonio José Domingos Ramalho, de 42 anos, na segunda-feira (3), na Rua Ribeira, região da Moreninha, em Campo Grande.

Em coletiva à imprensa, os delegados Carlos Delano, titular da DHPP (Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Homicídios e de Proteção à Pessoa), e José Roberto de Oliveira Junior, apontaram que a motivação do crime teria sido uma dívida de R$ 500.

Segundo as informações levantadas pela polícia, Antonio teria se envolvido em um acidente em janeiro deste ano, quando bateu o seu Uno contra um Honda Civic pertencente à Alessandro. Na ocasião, os dois não chegaram a um acordo sobre como ocorreria o pagamento dos danos causados ao veículo, avaliados em R$ 500.

A polícia suspeita que Alessandro acompanhava a rotina da ex-exposa de Antonio, já que ele não tinha o endereço da vítima. Coincidentemente, o autor se deparou com a vítima na data de ontem, quando ele deixava a casa de sua ex-companheira após passar a noite no local.

Alessandro confrontou Antonio com um pedaço de ferro, exigindo os R$ 500 para reparo dos danos causados ao seu veículo, no entanto, teve a barra tomada de sua mão, momento em que deu dois passos para trás, sacou uma arma da cintura e efetuou os disparos que mataram a vítima.

A ex-esposa da vítima chegou a presenciar o autor chegando, mas ao ver que ele estava com a barra de ferro, voltou para a residência, e após ouvir os disparou, resolveu se esconder, com medo de ser morta.

O autor do crime fugiu do local na scooter que utilizou para ir até o local. Ele, que já foi condenado por homicídio qualificado e já havia cumprido parte da pena e estava em liberdade há mais de 10 anos, se encontra foragido e foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil.

Caso tenha alguma informação sobre Alessandro da Anunciação, a polícia está aceitando informações no número (67) 99217-1527, através de ligação ou WhatsApp.

