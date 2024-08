Polícia identifica cadáver encontrado morto em córrego na Vila Romana

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Corpo é encontrado as margens de córrego na Vila Romana

Foi identificado como Valmir Vieira de Souza de 68 anos o homem encontrado morto no início da noite de ontem (2), nas margens do córrego na Rua Cláudio Augusto, no Bairro Vila Romana, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado por uma testemunha que soltava pipa próximo ao local e se aproximou da margem do córrego depois que sua linha arrebentou e o objeto voou em direção a mata, momento em que o cadáver foi visto.

Segundo informações apuradas pela equipe do JD1 no local, foi identificada uma possível marca de tiro no corpo. A estimativa inicial é que o homem havia sido morto por volta de 7 a 10 dias atrás.

No entanto, após identificação, foi constatado que o corpo pode ser de Valmir Vieira de Souza desaparecido desde a data do dia 27 de julho

O caso foi registrado na Depac Cepol como morte a esclarecer e a Polícia Civil investiga a causa.





