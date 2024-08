O corpo de um homem de aparentemente 45 anos, ainda não identificado, foi encontrado por populares próximo de um córrego na Rua Cláudio Augusto, no Bairro Vila Romana, em Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada após uma criança, que estava correndo atrás de uma pipa, se deparar com o corpo, sem camisa e apenas com uma calça, próximo do córrego. Não se sabe quando a vítima morreu, mas a estimativa inicial é que o homem foi morto por volta de 7 a 10 dias atrás.

Além da PM, o Corpo de Bombeiros e o Grupo de Operações e Investigações (GOI) estão presentes no local investigando o ocorrido.

Segundo informações apuradas pela equipe do JD1 no local, foi identificada uma possível marca de tiro no corpo, mas ainda não foi possível confirmar a causa da morte.

Acompanhe:

JD1TV AGORA: Corpo é encontrado as margens de córrego na Vila Romana Posted by JD1noticias.com on Friday, August 2, 2024

