Polícia identifica motociclista morto durante acidente na BR-262

Foi identificado como José Moreira, de 50 anos, o motociclista que morreu ao ser atropelado por uma carreta durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira (23), em frente ao Posto Arara Azul, no km 584, nas proximidades do município de Miranda.

Conforme as informações mais detalhadas que constam no boletim de ocorrência, testemunhas contaram que possivelmente a carreta que atingiu a vítima pode ter saído do posto de combustíveis. Sendo que, ao entrar na pista de rolamento, pode ter ocasionado a queda da motocicleta.

Polícia Motorista de carreta foge após matar motoqueiro durante acidente na BR-262, em Miranda

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, junto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal). O garupa da moto em que José, foi socorrido em estado gravíssimo, sendo encaminhado para o Hospital de Miranda, porém, possivelmente seria transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Miranda e será investigado.

