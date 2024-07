Motorista de carreta foge após matar motoqueiro durante acidente na BR-262, em Miranda

Um motociclista, de 51 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta durante a manhã desta terça-feira (23), na BR-262, próximo ao Posto Arara Azul, nas proximidades de Miranda. O passageiro da moto, de 43 anos, foi socorrido em estado gravíssimo.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site O Pantaneiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h40 da manhã de hoje. Ao chegar no local, encontraram o homem sem vida próximo a moto. A outra vítima apresentava múltiplas lesões pelo corpo, sendo socorrido e elevado para o Hospital de Miranda.

A área foi isolada, para que as equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica pudessem trabalhar no local. Foi apurado ainda, que o motorista da carreta, envolvida no acidente, fugiu sem prestar socorro as vítimas.

Diante disso, o caso está sendo investigado para poder identificar a dinâmica exata da colisão e quem é o motorista do outro veículo.

