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PolÃ­cia intensifica buscas por suspeito de tentativa de homicÃ­dio em CorumbÃ¡

Um dos envolvidos jÃ¡ foi preso; crime ocorreu no inÃ­cio de marÃ§o

18 marÃ§o 2026 - 07h10Vinicius Costa
Suspeito segue sendo procurado pela políciaSuspeito segue sendo procurado pela polÃ­cia   (DivulgaÃ§Ã£o/PCMS)

A Polícia Civil de Corumbá procura por Luiz Henrique da Silva Gil, de 21 anos, apontado como um dos autores da tentativa de homicídio registrada na madrugada de 7 de março, na 'cidade branca'. O suspeito segue foragido após a conclusão da primeira fase das investigações sobre o caso.

Segundo a investigação, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados por indivíduos que se aproximaram em uma motocicleta. Após o ataque, ela foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

As diligências incluíram oitiva de testemunhas, análise de informações e aprofundamento das circunstâncias, o que permitiu identificar os envolvidos. Conforme a polícia, os suspeitos já possuíam desavenças com a vítima, incluindo ameaças feitas pouco antes do atentado.

Um dos autores, identificado pelas iniciais C.D.A.S., de 27 anos, foi localizado e preso após a expedição de mandado, permanecendo à disposição da Justiça.

A polícia informou que mantém diligências para localizar e prender o segundo suspeito, que segue sendo procurado.

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