Polícia investiga denúncia de gados abandonados para morrer às margens do Rio Taquari

Cerca de 11 cabeças de gado foram encontradas sem vida às margens do Rio Taquari, em uma propriedade rural localizada na área conhecida como Tupã, a cerca de 80 km da cidade, durante a tarde de quinta-feira (5). O caso está sendo investigado pela PMA (Polícia Militar Ambiental).

Ainda na tarde de ontem, as equipes receberam uma denúncia anônima sobre o caso. Ao chegar no local, constataram os fatos e fizeram vistorias pela propriedade, porém, não encontraram sal, suplementos, feno ou cochos com água, levando os policiais a acreditar que o gado tenha se dirigido ao rio em busca de água, mas, devido à fraqueza e debilidade, acabou atolando e não conseguiu sair, falecendo às margens do rio.

Investigação em Andamento – Devido à grande extensão da propriedade, não foi possível realizar todo o levantamento ontem. Há a possibilidade de outros animais estarem em situação de maus-tratos. Desde as 5h da manhã de hoje, as equipes estão novamente no local para verificar a existência de mais animais e identificar o proprietário. Até o momento, essa identificação não foi possível, uma vez que o gado não está marcado, e os vizinhos não souberam informar quem seria o responsável pela fazenda.

Para realizar essa investigação, a PMA está recebendo o apoio da IAGRO (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), para conseguir verificar as questões relacionadas à vacinação, identificação do proprietário e, caso outros animais sejam encontrados, avaliando a possibilidade de remoção. No entanto, essa remoção pode ser inviável devido à possível fragilidade dos animais.

Além dos agentes em campo, a PMA está usando drones para fazer a verificação área da área em que os animais foram encontrados, vendo se há outros animais isolados ou em áreas de difícil acesso, como baías do Rio Taquari, além de percorrer os limites da propriedade.

Após a completa apuração dos fatos e a identificação do proprietário, a multa prevista para este tipo de infração é de R$ 3 mil por animal, podendo ser aplicada diariamente caso a infração se prolongue. A pena pode variar de 3 meses a 1 ano de detenção, conforme prevê a legislação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também