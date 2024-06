Bêbado, motorista causa acidente contra carro parado em Nova Andradina

Um acidente entre dois veículos, sendo que um deles estava estacionado, resultou na prisão de um homem de 47 anos por embriaguez na madrugada deste sábado (1º), o bairro Irman Ribeiro, em Nova Andradina.

Conforme boletim de ocorrência, o padrasto da vítima, um jovem de 26 anos, relatou à Polícia Militar que o carro de seu enteado, um Renault Fluence, estava estacionado quando foi atingido por um GM Ônix sedan, conduzido pelo suspeito.

Durante a ocorrência, os militares notaram que o motorista do Ônix apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa, olhos vermelhos, andar cambaleante e forte odor de álcool.

De acordo com o Nova News, o suspeito foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou 1,01 mg de álcool, configurando crime de trânsito.

Ele foi preso e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil em Nova Andradina.

