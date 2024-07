Polícia recupera duas selas avaliadas em R$ 5 mil que foram furtadas de fazenda

Homem, de 36 anos, foi indiciado por furtar duas selas que foram furtadas de uma fazenda localizada na zona rural de Ribas do Rio Pardo. As peças foram avaliadas em R$ 5 mil.

Conforme as informações policiais, o caso foi registrado na segunda-feira (15), depois que as peças foram furtadas a noite da sexta-feira (12). Já ontem, com base na declaração da vítima, as autoridades conseguiram localizar e identificar o autor do furto como sendo um homem, de 36 anos.

Ele então confessou o crime, relatando que havia vendido as selas furtadas para um terceiro que, por sua vez, desconhecia a origem ilícita dos objetos.

Os policiais entraram em contato com o comprador, que confirmou a versão dada pelo autor do crime. Posteriormente, o homem devolveu as selas na delegacia, para serem restituídas a vítima.

O autor será indiciado pelo crime. Ao final das investigações, o inquérito será relatado e encaminhado ao Poder Judiciário.

