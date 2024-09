Policiais militares de folga impedem roubo de caminhonete e prendem ladrão na BR-163

Dois criminosos, que não tiveram o nome divulgado, foram presos por policiais militares de folga ao tentar roubar uma caminhonete em uma praça de pedágio da BR-163, no trecho entre Naviraí e Itaquiraí. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (11).

Conforme as informações do site Tá na Mídia Naviraí, os policiais são de Naviraí, mas estão lotados no Paraná. Eles estavam voltando para a cidade de Icaraíma quando ao parar no pedágio, notaram dois homens saindo do meio do mato, localizado às margens da rodovia.

Percebendo que os criminosos, que estavam armados, abordaram o motorista de uma caminhonete Toyota Hilux, os policiais realizaram o procedimento de abordagem. Eles chegaram a efetuar três disparos na direção dos autores.

Um dos bandidos conseguiu correr, fugindo para o meio do mato. Porém, o comparsa foi preso em flagrante. A equipe da Força Tática foi acionada para atender a ocorrência e, apesar das buscas, o assaltante não foi localizado.

Já o comparsa foi encaminhado para a Polícia Civil de Itaquiraí, sendo autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, na forma tentada.

