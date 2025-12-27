Policial militar tenta matar motorista de aplicativo durante briga

Um policial militar, identificado como Rennan Albuquerque de Melo, de 34 anos, foi preso na manhã deste sábado (27), suspeito de tentar matar um motorista de aplicativo. O crime ocorreu no dia 19 de dezembro, no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá (MT).

De acordo com o boletim de ocorrência, divulgado pelo Metrópoles, a situação teve início após um desentendimento no trânsito entre os dois homens. Durante a discussão, o policial teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparos contra o motorista, que foi atingido na cabeça e na coxa.

Mesmo ferido, o motorista conseguiu pedir ajuda a pessoas que passavam pelo local. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital, onde precisou passar por cirurgia. O estado de saúde da vítima não foi informado.

O policial militar foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e prestará depoimento.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

