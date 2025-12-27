Menu
Polícia

Policial militar tenta matar motorista de aplicativo durante briga

O crime teria acontecido no dia 19 de dezembro, mas ele foi preso apenas neste sábado

27 dezembro 2025 - 16h49

Um policial militar, identificado como Rennan Albuquerque de Melo, de 34 anos, foi preso na manhã deste sábado (27), suspeito de tentar matar um motorista de aplicativo. O crime ocorreu no dia 19 de dezembro, no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá (MT).

De acordo com o boletim de ocorrência, divulgado pelo Metrópoles, a situação teve início após um desentendimento no trânsito entre os dois homens. Durante a discussão, o policial teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparos contra o motorista, que foi atingido na cabeça e na coxa.

Mesmo ferido, o motorista conseguiu pedir ajuda a pessoas que passavam pelo local. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital, onde precisou passar por cirurgia. O estado de saúde da vítima não foi informado.

O policial militar foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e prestará depoimento.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

