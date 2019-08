PRF desconfia de reciclável caindo de caminhão e encontra 1,6t de maconha

Priscilla Porangaba, com informações da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.652 kg de maconha, 8,2 kg de skunk e 1 kg de cocaína em Campo Grande na madrugada dessa quinta-feira (8).

Os agentes realizavam fiscalização, no km 367 da BR-262, quando flagraram um caminhão com placas de Sorocaba (SP), estacionado em um posto de combustíveis. A carga que transportava estava caindo do compartimento de carga.

O motorista, de 25 anos, tentou fugir a pé quando viu a aproximação dos policiais. Mas, ele desistiu e confessou que estava carregado drogas junto com a carga de recicláveis.

O condutor confessou ter pego o caminhão vazio em Ponta Porã, onde carregou com o material reciclável e entregou o veículo para ser preparado com os entorpecentes.

Ele disse também que iria entregá-los em São Paulo (SP). O preso, as drogas e o caminhão foram encaminhados à Polícia Federal (PF) na capital.

