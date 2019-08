PRF perde auxílio de K9

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O cão de busca e captura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), K9 Apache, morreu no último domingo (4). Ele pertencia ao Grupo de Operações com Cães de Mato Grosso do Sul (GOC/MS).

K9 Apache tinha quatro anos, era da raça Bloodhound, sua função era buscar pessoas por odor específico em áreas de mata. Sendo considerado um cão com excelentes aptidões para o trabalho, colaborou em casos de grande repercussão, como em junho de 2017, quando uma empresária foi resgatada pelos bombeiros em um milharal, após ficar desaparecida por dois dias, em Sidrolândia (MS).

Será realizado exame necroscópico para apontar a causa da morte. A PRF expressa os sinceros agradecimentos ao K9 Apache pelos seus serviços dedicados à sociedade.

