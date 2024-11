PRF inicia operação do feriado na quinta-feira

A Operação Proclamação da República 2024, coordenada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), irá começar amanhã (14) em todo Mato Grosso do Sul. As ações seguem até as 23h59 de domingo (17).

Em todo o estado, a PRF irá manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco em: alcoolemia ao volante, ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio

No Mato Grosso do Sul, os policiais estarão distribuídos em 9 Delegacias e 24 Unidades Operacionais da PRF e reforçarão a fiscalização nas rodovias federais do estado.

Restrição de tráfego – No Mato Grosso do Sul, haverá restrição de tráfego abrangendo apenas os trechos rodoviários de pista simples, para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes, nos dias:

14/11/2024 (quinta-feira), das 16:00 às 22:00;

15/11/2024 (sexta-feira), das 06:00 às 12:00;

17/11/2024 (domingo) das 16:00 às 22:00.

