PRF revela novo visual "Venom" para viaturas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) revelou, neste sábado (4), o novo visual das viaturas que serão utilizadas pelos grupos especializados da corporação, que ganharam o apelido de “Venom”, em homenagem ao icônico personagem da Marvel.

Nas redes sociais, a corporação deu destaque para o design robusto e blindagem das novas viaturas, que garantem maior segurança durante as operações da PRF.

“A partir de 2025, a frota ganha um visual renovado, com cores discretas e não reflexivas. As novas viaturas unem eficiência operacional e identidade visual”, comentou a PRF.

Venom chegou!

A PRF deu início à entrega das novas viaturas especializadas, blindadas e com design estratégico para operações de alto impacto. Modernidade e tradição lado a lado nas rodovias! pic.twitter.com/zp0Rl4MIco — PRF Brasil (@PRFBrasil) January 4, 2025

