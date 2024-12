Matador de aluguel é preso cinco dias após assassinar motociclista no Universitário

André Maia Tavares Vasconcelos, de 41 anos, matador de aluguel, foi preso nesta quarta-feira (18), cinco dias após assassinar Júnior Ferreira de Souza, de 42 anos, com vários tiros na rua dos Pioneiros, no bairro Universitário, em Campo Grande. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (13).

A motivação para o crime seria a disputa por tráfico de drogas e o contrabando, já que o assassino se instalou em Ponta Porã, mas sempre passava por Campo Grande.

Segundo informações da DHPP (Delegacia de Repressão aos Crimes de Homicídio e Proteção à Pessoa), o assassinou adotou a cidade fronteiriça como base para praticar o homicídio mediante pagamento e tráfico de drogas. Contudo, só retornou para a capital na terça-feira (17) para receber o pagamento e assassinar outra pessoa pelo mesmo motivo de Júnior: domínio do tráfico e contrabando.

Porém, em diligências, a DHPP conseguiu encontrar o autor em uma residência no Jardim Itamaracá, na companhia de outro homem. Quando questionado sobre o homicídio, confessou e disse que foi contratado por R$ 5 mil para cometer o crime.

O assassino ainda relatou ter novamente vindo a Campo Grande para negociar uma carga de droga, bem como para matar outra pessoa, agora por R$ 12 mil, crime a ser cometido entre esta quinta-feira (19) e sexta-feira (20), dependendo da facilidade para abater o alvo. Ele não apontou a identidade da vítima e quem seria o contratante.

Sobre as armas de fogo utilizadas nas pistolagens, o homicida informou que eram fornecidas pelos contratantes e, após a execução, seriam devolvidas. Já a droga, disse ser de sua propriedade e da pessoa que o acompanhava, tendo eles apontado o local onde se encontrava o entorpecente.

Desse modo, os policiais se deslocaram para o imóvel apontado pela dupla, situado no bairro Jardim São Conrado. Realizada a incursão, os policiais efetuaram a prisão do morador e apreenderam cerca de meia tonelada de maconha e skunk, além de um quilo de cocaína, além de munições de diversos calibres.

O autor do homicídio e os outros dois indivíduos, em razão da apreensão da droga, foram autuados em flagrante por tráfico, associação e posse ilegal de munições, sendo representado pela decretação da Prisão Preventiva deles.

O matador de aluguel é natural de São Paulo, mas reside em Mato Grosso do Sul desde 2012, e relatou que após nove anos preso em razão de condenações por homicídio e tráfico de drogas obteve a liberdade no mês de agosto deste ano e, nesse curto período de tempo, matou quatro pessoas mediante pistolagem, estas no Paraguai, além da execução de Júnior Ferreira.

