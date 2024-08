Procurando diversão, vovô é ameaçado ao entrar em site de garota de programa

Um idoso, de 61 anos, que não teve o nome divulgado, procurou da delegacia para denunciar que estava recendo ameaças de um possível membro de facção criminosa. As ameaças começaram a acontecer depois que ele entrou em um site, para encontrar uma garota de programa, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o idoso mora na região da Vila Planalto. Ontem (12), ele entrou em um site para conversar de maneira ‘caliente’ com uma garota de programa, identificada apenas como Ana Clara.

Porém, começou a receber mensagens de várias pessoas. Essas pessoas exigiam que ele depositasse uma quantia em dinheiro, enquanto envia fotos de arsenais e armas, como forma de ameaça. Um dos homens dizia ser membro do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Com medo, a vítima chegou a mandar R$ 2 mil para uma conta. No entanto, mesmo depois de pagar o valor exigido, ele continuou recebendo mensagens ameaçadoras. Por conta disso, o idoso resolveu procurar a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde o caso foi registrado como extorsão.

