Professor, estudante e guarda estão entre os presos por pedofilia

A “Operação Deep Caught” deflagrada nesta manhã contra crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet prendeu quatro pessoas, sendo um professor, um estudante, em Campo Grande e um guarda civil de Bonito.

De acordo com a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPECA), Marília de Brito, eles foram presos por armazenarem ou compartilhares conteúdos pornográficos com crianças. Há mais uma prisão de um técnico em eletrônica que ocorreu em Jardim. Um mandado não foi cumprido em Cassilândia por falta de

Há pelo menos dez anos os presos praticavam os crimes. O professor preso trabalhava em uma escola particular da capital e tem um filho menor de idade. Ele foi preso no bairro Rita Vieira. Foram colhidos notebooks, HD’s e celulares com dezenas de dados que qualificaram os flagrantes.

As equipes ainda estão nas ruas para cumpri um terceiro mandado em Campo Grande. As investigações estão sendo realizadas a quatro meses.

Deixe seu Comentário

Leia Também