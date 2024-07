Proibidas de terem novos animais, protetoras de ONG ganham liberdade após prisão na Capital

As duas protetoras do Instituto Guarda Animal, Nathalia de Souza Brizueña e Paola de Souza Brizueña, de 31 anos, receberam liberdade provisória após serem presas em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais na quinta-feira (4). A Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio do juiz Alexandre Tsuyoshi Ito acolheu o pedido de liberdade.

Porém, elas terão que seguir a risca algumas determinações impostas pelo magistrado, onde inclui a proibição de receberem novos animais na ONG, conforme consta na decisão.

Elas ainda deverão apresentar mensalmente um relatório fotográfico das instalações e da limpeza do local, além dos extratos das contas que recebem as doações, das notas fiscais e dos recibos de gastos, apresentação de licença sanitária em 30 dias e apresentação da carteira de vacinação de todos os animais, corretamente preenchidos e assinados por um médico veterinário.

O juiz levou em consideração que colocando as duas protetoras soltas, não há elementos que indiquem que a colocação das autuadas em liberdade poderá prejudicar o andamento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, tampouco se mostra necessária para a garantia da ordem pública.

Contudo, ressaltou que é necessário seguir com a apuração dos fatos. "A situação narrada nos autos de prisão em flagrante se mostra grave e necessita de apuração, contudo, a liberdade das requerentes deve ensejar o cumprimento da regularidade ambiental e das normas da vigilância sanitária, sem prejuízo do atendimento das medidas cautelares a seguir expostas".

O caso - Conforme as informações da DECAT (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista), o local mantinha aproximadamente 236 cães em condições inadequadas, causando barulho, mau cheiro e problemas de saúde à família da denunciante.

Uma equipe de investigadores foi enviada ao local pela manhã para averiguar os fatos. Às 14h, a Delegada, acompanhada por investigadores, peritos criminais e a Vigilância Sanitária, realizou uma inspeção na propriedade da ONG, onde foram constatadas diversas irregularidades, incluindo:

Acúmulo de dejetos, causando mau cheiro e atraindo insetos.

Presença de moscas, mosquitos e larvas em piscina sem tratamento e em latas espalhadas no quintal.

Animais com parasitas, representando risco à saúde humana.

Vestígios de queima de lixo no quintal.

Descarte irregular de resíduos sólidos e medicamentos.

Omissão de cautela na guarda de animais ferozes.

Grande quantidade de animais com sarna, em ambiente inadequado.

Animais sem carteiras de vacinação ou com carteiras incompletas.

Gatos presos em um cômodo imundo, com larva de mosquito.

Fossa extravasando.



Com base nas evidências, foram autuadas em flagrante por maus-tratos a animais e poluição ambiental duas mulheres. Foi solicitada a prisão preventiva das autuadas, considerando o histórico de envolvimento em situações semelhantes.

