JD1TV: Donas de 'ONG' são presas por manter gatos e cachorros em situação de maus-tratos

Duas mulheres, de 29 anos, foram presas por maus-tratos aos animais após elas serem flagradas mantendo gatos e cachorros em situações degradantes em uma ‘ONG’, localizada na Chácara dos Poderes, em Campo Grande.

Conforme as informações da DECAT (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista), o local mantinha aproximadamente 236 cães em condições inadequadas, causando barulho, mau cheiro e problemas de saúde à família da denunciante.

Uma equipe de investigadores foi enviada ao local pela manhã para averiguar os fatos. Às 14h, a Delegada, acompanhada por investigadores, peritos criminais e a Vigilância Sanitária, realizou uma inspeção na propriedade da ONG, onde foram constatadas diversas irregularidades, incluindo:

Com base nas evidências, foram autuadas em flagrante por maus-tratos a animais e poluição ambiental duas mulheres. Foi solicitada a prisão preventiva das autuadas, considerando o histórico de envolvimento em situações semelhantes.