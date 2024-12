Quadrilha que furtava cargas é alvo do Gaeco-MG e ação respinga em Campo Grande

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) de Minas Gerais deflagrou a operação "Chave na Mão", no intuito de combater uma quadrilha especializada no furto de cargas consideradas valiosas, principalmente de placas fotovoltaicas e defensivos agrícolas.

Ao todo estão sendo cumpridos diversos mandados de busca e apreensão, sendo 47 nas cidades de Uberaba e Uberlândia. Mas a operação se estendeu para outros estados, como São Paulo, Paraná, Goiás, Paraíba e Mato Grosso do Sul, onde um dos mandados é em Campo Grande.

Segundo o G1, o Gaeco apontou que grupo também é acusado de crimes como furto mediante fraude, estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de documento e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A quadrilha atuava em todo o território nacional e contava com informações privilegiadas sobre determinada carga a ser transportada, como placas fotovoltaicas e defensivos agrícolas, seja por interesse de quem a contrata ou por interesse de “atravessadores” intermediários.

Ao longo dos dois anos de investigação, foi concluído que a organização criminosa era numerosa e atuava em diversos estados brasileiros. Ao todo, foram 19 mandados de prisão e 57 de buscas cumpridos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também