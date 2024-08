Rapaz é morto a facadas após alisar pernas de garota de programa na Vila Margarida

Rapaz, de 25 anos, que não teve a identificação revelada, foi morto com pelo menos dois golpes de faca após acariciar as pernas de uma garota de programa, no final da tarde desta quinta-feira (22), na rua Juktshiro Myashiro, na Vila Margarida, em Campo Grande.

O suspeito de ter cometido o crime, identificado apenas como Elias, fugiu logo após cometer o crime e seu paradeiro é incerto, conforme consta no boletim de ocorrência.

Segundo a ocorrência, a Polícia Militar esteve no local para atender uma vítima de esfaqueamento e ao chegar no endereço, encontrou a vítima com vida. Posteriormente, foram acionados o Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Apesar dos esforços e das tentativas de reanimação por alguns minutos, a vítima não resistiu e faleceu no local. No endereço onde aconteceu o crime, estava uma garota de programa que conversou com a equipe policial e informou o caso.

Ela explicou que estava na companhia da vítima, em seu quarto, sentados em um colchão e conversando. Em determinado momento, Elias passou e pela janela, visualizou o rapaz acariciando as pernas da garota de programa.

Motivado pelos ciúmes e ainda pela janela, o suspeito desferiu duas facadas no peito da vítima. Na sequência, ele deixou o local e fugiu para um destino incerto.

No local também esteve a Polícia Civil e a Polícia Científica.

O caso foi registrado como homicídio simples.

