Rapper campo-grandense é encontrada morta em rio de Cuiabá, no Mato Grosso

A rapper campo-grandense, MC Laysa Moraes Ferreira, de 30 anos, conhecida como ‘La Brysa’, foi encontrada morta dentro do Rio Cuiabá durante está quinta-feira (9), em Cuiabá, no Mato Grosso.

Conforme o site local Olhar Direto, a cantora estava desaparecida desde a sexta-feira (3), quando entrou em contato com amigos pela última vez. Desde então, ela estava sendo procurada.

Os amigos chegaram a ir até a casa da jovem, onde encontraram a porta destrancada. No entanto, todos os seus pertences estavam no local, indicando que ela teria saído do imóvel sem levar nada.

Após seis dias de buscas, ela foi encontrada sem sinais vitais.

Natural de Campo Grande (MS), ‘La Brysa’ era compositora, poetisa e vinha se firmando como uma das principais figuras das batalhas de rima de Mato Grosso.

As causas da morte da jovem deverão ser investigadas pelas autoridades locais.

