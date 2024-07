Recém-nascida morre com suspeita de broncoaspiração em Campo Grande

Recém-nascida, de apenas cinco dias, morreu em decorrência de uma possível broncoaspiração na tarde desta segunda-feira (22), após dar entrada no CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe da vítima relatou que deu à luz a filha na quinta-feira (18) no Hospital Regional e recebeu alta médica durante a noite de sábado, no dia 20, mas sem emitir a certidão de nascimento.

Já nesta segunda, a mãe deu de amamentar para a recém-nascida e a tia fez a vítima arrotar, colocando logo na sequência no carrinho. Cerca de 30 minutos depois, o pai apareceu e pegou a filha no colo e percebeu que ela não estava respirando.

Imediatamente a família buscou atendimento médico no CRS Coophavila, dando entrada por volta das 15h45, porém, a triste notícia veio às 16h36, com o óbito sendo declarado com a suspeita de broncoaspiração.

A mãe, na delegacia, relatou que a filha não apresentou qualquer problema respiratório e afirmou que teve alta médica sem obter qualquer documentação ou certidão de nascimento, sendo orientada a providenciar uma para registrar o nome da filha e cadastrar no sistema.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

O que é broncoaspiração?

A broncoaspiração é a entrada de substâncias estranhas, tais como alimentos e saliva, na via respiratória.

Essa condição pode ocorrer pelo enfraquecimento dos músculos usados na deglutição, o que pode causar a dificuldade no ato de engolir, também conhecida como disfagia.

