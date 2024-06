Santa Casa procura família de homem que morreu após ser espancado em Sidrolândia

A Santa Casa de Campo Grande está a procura da família ou algum parente de um homem, sem identificação, que morreu nas dependências do hospital na tarde de sábado (8). Ele veio de Sidrolândia, a 70 quilômetros, com sinais de violência e espancamento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma funcionária que trabalha no setor do necrotério procurou a delegacia para informar a situação e explicou que a vítima deu entrada na unidade hospitalar no final da noite do dia 5 de junho.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) é quem realizou a transferência entre as cidades, relatando que o homem foi encontrado com sinais de violência e que por isso houve a regulação para ele ser encaminhado para Campo Grande.

Ele ficou internado por cerca de três dias, quando morreu no final da tarde de sábado.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

